2019-05-09T16:49:11+03:00
День Победы

Глава Удмуртии поздравил с Днем Победы чету ветеранов-медиков

В гостях у ветеранов Александр Бречалов пил чай, слушал истории о войне и рассказывал о медицине в республике
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: Эдуард КариповФото: Эдуард Карипов
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9 мая Александр Бречалов побывал в гостях у семьи участника Великой Отечественной войны Хатыба Газизова. Глава вручил ему и его супруге подарки, а также познакомился с родственниками ветеранов.

Фото: Эдуард Карипов

Фото: Эдуард Карипов

Также Александр Бречалов упомянул заслуги тружеников тыла, приведя в пример строителей железной дороги Ижевск-Балезино.

- Вы нам очень нужны, потому что на вас равняемся. Вы задали очень высокую планку. Но и со своей стороны уверяю вас, что сделаю всё возможное, чтобы Удмуртия стала другой, чтобы она процветала. Вы этого заслуживаете, - в конце поздравления подытожил Глава Удмуртии. Также он пожедад ветераном крепкого здоровья.

Фото: Эдуард Карипов

Фото: Эдуард Карипов

Когда Хатыб Газизов вернулся с фронта, он закончил обучение и стал работать в 1-й РКБ хирургом - выполнял сложнейшие для того времени операции на мозге. Затем молодому специалисту неожиданно предложили занять пост заместителя Министра здравоохранения Удмуртии. В этой должности Хатыб Магсумович проработал до самой пенсии. При нем в Удмуртии открылось много больниц, строительство каждой он курировал.

Фото: Эдуард Карипов

Фото: Эдуард Карипов

Хатыб Газизов награждён Орденом Великой Отечественной войны 1941-1945гг., медалями «За боевые заслуги», «Георгия Жукова», «За победу над Германией», «За победу над Японией». Он является ветераном труда.

Гульзина Газизова награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», а также юбилейными медалями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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