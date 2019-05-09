2019-05-09T16:09:05+03:00
Общество

Ижевской акции «Транспорт ветерана» 10 лет

Александр Бречалов пообщался с участниками акции
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба главы и правительства УдмуртииФото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Глава Удмуртии Александр Бречалов пообщался с участниками акции «Транспорт ветерана». Ровно 10 лет назад впервые неравнодушные водители решили помочь ветеранам добираться до праздничных мероприятий.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Один из автомобилистов, Анатолий Кропачев, рассказал, что уже около пяти лет возит одного и того же ветерана – Петра Георгиевича. Ветеран уже детей Анатолия называет внуками.

- Спасибо вам за такую акцию, за то, что не остаётесь равнодушными, помогаете нашим ветеранам увидеть Парад, почувствовать атмосферу этого самого важного и сплачивающего праздника в истории страны, - поблагодарил автомобилистов глава Удмуртии.

Также организаторы рассказали, что в этом году работа была слаженной, они начали собираться уже в апреле, вовремя получили списки ветеранов. Впервые появилась возможность подвозить ветеранов прямо к трибунам, они были очень этому рады, так как многим из них непросто преодолевать расстояния пешком.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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