Около 600 человек установили «Рекорд Победы» на набережной Ижевска

9 Май 18:09 2019-05-09T18:09:07+03:00

Участники отжались по одному разу за каждый прожитый мирный день

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Патриотическая акция «Рекорд Победы» прошла 9 мая более чем в 150-ти городах России. Таким образом организаторы решили показать, что современное поколение, достойно своих бесстрашных предков. В честь каждого мирного дня после войны участники должны были отжаться – суммарно более 27 тысяч отжиманий. Девушка и старшему поколению разрешили вместо отжиманий сделать приседания.

В Ижевске акция стартовала в 15 часов на набережной города, всего в ней приняли участие около 600 человек. Некоторые пришли специально, предварительно зарегистрировавшись на мероприятие, но было и много присоединившихся к акции спонтанно.

Участники проявили активность, бодрость духа и оптимизм.

- Едва узнав об акции, я решил участвовать, - поделился Алексей, студент Индустриального техникума. - Считаю, что подобные спортивные мероприятия должны как минимум поменять мнение о подрастающем поколении. Мне 18, и я постоянно слышу, мол, какая нынче молодежь пошла плохая. А тут, практически на глазах у всей набережной города Ижевска молодежь доказала обратное.

Каждый зарегистрированный участник будет размещен в списке почетных участников акции «Рекордсмены Победы».

Также желающие смогли проверить свою силу и выносливость на спортивной площадке «Победа. Память. Молодежь» и сдать нормы ГТО.

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ИСТОЧНИК KP.RU