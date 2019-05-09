«Живой плакат», каскадеры и военные стихи: что происходило на развлекательных площадках Ижевска в День Победы?
Яркая и интересная развлекательная программа ждала ижевчан и гостей столицы на площадках возле городской Администрации и в сквере «Открытый сад».
Фото: Эльмира Миргалимова
Программа в «Открытом саду» началась с выступления самых юных участников. Дети читали стихи на военную тематику.
- Я люблю учить и читать стихи. Мне кажется, что стихи тренируют мои мозги, - смеется маленькая Алина – одна из участниц программы. – Я выбрала стихотворение «Реквием», потому что каждый год я слушаю его и плачу, когда заканчивается «минута молчания».
Фото: Эльмира Миргалимова
Творческую часть продолжили театральные постановки от студии «Камертон» и Образцового театра «Ветер перемен». В это же время на детской площадке с малышами играли аниматоры творческой группы «Сюрприз». Также здесь был установлен «Живой плакат» - большая стена, на которой каждый желающий мог оставить свой тематический рисунок.
Фото: Эльмира Миргалимова
А на площадке возле здания городской Администрации можно было увидеть выступление каскадеров, демонстрирующих восточные боевые искусства, и поесть солдатской каши на полевой кухне. Также здесь можно было пройти отбор на военную службу и научиться собирать и разбирать автомат Калашникова.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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