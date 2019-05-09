«Победу встретили в поезде»: ветеран войны из Ижевска о главном известии мая 45-го

СЕГОДНЯ 14:00 2019-05-09T14:00:52+03:00

Ветераны на возложении цветов к Монументы боевой и трудовой славы Фото: Сергей ГРАЧЕВ

На центральной площади более 60 ветеранов наблюдали за парадом Победы

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В День Победы на Центральной площади прошел Парад Победы, за которым наблюдали более 60 ветеранов Великой Отечественной войны. Более часа они смотрели за проходом колонн сотрудников силовых ведомств, кадетов, членов молодежно-патриотических обществ, трофейной и современной военной техники, а также шествием 35 тысяч участников акции «Бессмертный полк».

Александр Бречалов поблагодарил ветерановФото: Сергей ГРАЧЕВ

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

- Суровые сороковые забрали жизни 158 тысяч жителей Удмуртии. Всего на фронт было призвано 365 тысяч человек. Они участвовали в обороне Брестской крепости, Севастополя, боях под Москвой, Сталинградской и Курской битвах, форсировании Днепра, освобождении десятков городов и стран Восточной Европы. За мужество и героизм 70 тысяч жителей республики награждены орденами и медалями СССР. 100 воинам, родившимся или призванным из Удмуртии, присвоено звание Героев Советского Союза, - поблагодарил ветеранов и тружеников тыла глава республики Александр Бречалов.

Ижевчанин Михаил Яковлевич Курихин – до войны работал в колхозе, пахал, сеял, сдавал хлеб. Когда началась война ему было всего 13. Михаил Яковлевич отправился на строительство железной дороги Ижевск-Балезино. Тогда около 40 тысяч жителей Удмуртии проложили более 150 км дороги, связав Северный Урал с районами Поволжья.

Целый день ветеранов Великой Отечественной войны сопровождали волонтеры Фото: Ирина Бурцева

- Готовил лес для железных дорог, возили, пилили на дрова, ведь не было угля, готовил дрова на спиртзавод, а в 44-м меня призвали. Отец параллельно пришел, а я ушел, - улыбается Михаил Яковлевич.

Михаил Курихин служил в основном на Дальнем Востоке, озеро Ханка, город Камень-Рыболов. Участвовал в первом приморском фронте. Был в передовой команде по занятию и подготовке аэродромов для перелета наших самолетов. Тогда у них дальности не хватало. Участвовал в боях, когда японцы прорвались, приходилось защищать аэродром.

Целый день ветеранов Великой Отечественной войны сопровождали волонтеры Фото: Ирина Бурцева

Сообщение о победе над Германией почетный ветеран «Ижстали» встретил в пути на Дальний Восток.

Целый день ветеранов Великой Отечественной войны сопровождали волонтеры Фото: Ирина Бурцева

- Остановили поезд посреди поля, выскочили из вагонов. Построили нас, объявили об окончании Отечественной войны. А потом мы снова сели и поехали (война с Японией завершилась в сентябре 1945 г. – прим.), - вспоминает Михаил Курихин.

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возложение цветов в сквере Победы 9 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU