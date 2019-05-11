Фестиваль близнецов пройдет в Ижевске
Праздник состоится в парке Космонавтов
Фото:pixabay.com
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Фестиваль близнецов (0+) пройдет в Ижевске 26 мая. Как сообщили в пресс-службе администрации города, праздник состоится в парке Космонавтов.
Гостей фестиваля ждут различные конкурсы, игры, мастер-классы и выставка-ярмарка. В парке будут работать тематические площадки, пройдут выступления творческих коллективов Ижевска.
Вход свободный.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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