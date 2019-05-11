2019-05-11T08:13:32+03:00
Звезды

Фестиваль близнецов пройдет в Ижевске

Праздник состоится в парке Космонавтов
Ольга КОНСТАНТИНОВА
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Фото:pixabay.comФото:pixabay.com
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Фестиваль близнецов (0+) пройдет в Ижевске 26 мая. Как сообщили в пресс-службе администрации города, праздник состоится в парке Космонавтов.

Гостей фестиваля ждут различные конкурсы, игры, мастер-классы и выставка-ярмарка. В парке будут работать тематические площадки, пройдут выступления творческих коллективов Ижевска.

Вход свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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