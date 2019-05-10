2019-05-10T17:30:59+03:00
Общество

Город в цифрах: сколько ижевчан поучаствовало в мероприятиях в День Победы

Всего на праздник пришло 135 тысяч человек
Анастасия Захарова
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В параде поучаствовали ветераны, силовики, курсантыВ параде поучаствовали ветераны, силовики, курсантыФото: Сергей ГРАЧЕВ
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В Удмуртии прошли масштабные мероприятия в честь дня Победы. Всего по республике на гуляния пришло 235 тысяч человек. В Ижевске на праздник пришли 135 тысяч человек.

В параде Победы в Ижевске поучаствовали 1700 человек. Его посмотрело 50 тысяч зрителей. На параде представили трофейную и современную технику, в нем приняли участие ветераны, курсанты, силовики.

Самой массовой стала акция “Бессмертный полк”. Участники прошли от Центральной площади до Администрации города. Всего прошествовали 35 тысяч в Ижевске, в Удмуртии - 83 тысячи человек.

При проведении мероприятий не было нарушений общественного порядка. В праздник порядок обеспечивали 1300 сотрудников органов внутренних дел, 132 сотрудника Росгвардии, 72 сотрудника частных охранных организаций, 343 народных дружинника, 39 казаков и 224 волонтера.

Финальный концерт и салют в Ижевске посмотрели 15 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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