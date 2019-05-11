За самовольную расклейку объявлений в Ижевске начнут штрафовать
За самовольную расклейку объявлений начнут штрафовать в Ижевске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Несанкционированную расклейку объявлений, афиш, вывесок и агитационных материалов запретили на стенах зданий, столбах, остановках, фонарях, деревьях и объектах благоустройства.
Убирающие рекламу подрядчики будут передавать соответствующую информацию в муниципальную полицию. За данное нарушение гражданам грозит штраф от 1 до 3 тыс. рублей, должностным лицам от 5 до 10 тыс. рублей, юридическим - от 15 до 50 тыс. рублей.
Отметим, что параллельно волонтеры проводят акции по очистке города от несанкционированной рекламы и закрашивают пропагандирующие наркотики надписи.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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