2019-05-11T09:07:51+03:00
Общество

За самовольную расклейку объявлений в Ижевске начнут штрафовать

Нарушителями займется муниципальная милиция
Ольга КОНСТАНТИНОВА
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Фото: архив редакцииФото: архив редакции
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За самовольную расклейку объявлений начнут штрафовать в Ижевске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Несанкционированную расклейку объявлений, афиш, вывесок и агитационных материалов запретили на стенах зданий, столбах, остановках, фонарях, деревьях и объектах благоустройства.

Убирающие рекламу подрядчики будут передавать соответствующую информацию в муниципальную полицию. За данное нарушение гражданам грозит штраф от 1 до 3 тыс. рублей, должностным лицам от 5 до 10 тыс. рублей, юридическим - от 15 до 50 тыс. рублей.

Отметим, что параллельно волонтеры проводят акции по очистке города от несанкционированной рекламы и закрашивают пропагандирующие наркотики надписи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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