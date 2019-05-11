Школьницу из Ижевска пригласили на выпускной «Яндекс.Лицея»

11 Май 10:06 2019-05-11T10:06:49+03:00

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Ученицу гимназии №56 из Ижевска Владу Коханову пригласили на выпускной «Яндекс.Лицея». Как сообщает пресс-служба Минобрнауки Удмуртии, у нее самый высокий рейтинг в городе.

- Влада заканчивает девятый класс, посещает дополнительные занятия по математике и физике. Благодаря учебе в «Яндекс.Лицее» участвовала в проектной деятельности по программированию. В мае этого года она заканчивает музыкальную школу по классу фортепиано, - рассказал папа Влады Кохановой.

Выпускной для лучших учеников проекта, завершивших двухлетний курс, в «Яндексе» пройдет с 13 по 15 мая. Там школьники встретятся с командой «Яндекс.Лицея», познакомятся с компанией и её сотрудниками, примут участие в хакатоне и представят свои проекты.

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ИСТОЧНИК KP.RU