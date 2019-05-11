2019-05-11T11:04:50+03:00
Спорт

«Торпедо» из Ижевска впервые выиграл в рамках Высшего дивизиона на Чемпионате России

До этого они потерпели 18 поражений подряд
Ольга КОНСТАНТИНОВА
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Фото: wfl.rfs.ruФото: wfl.rfs.ru
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Женский футбольный клуб «Торпедо» из Ижевска впервые выиграл на Чемпионате России в рамках Высшего дивизиона. Об этом сообщают на сайте женской футбольной лиги.

На своем поле спортсменки принимали «Енисей» из Красноярска. Счет на 82-ой минуте матча открыла капитан «Торпедо» Дарья Еременкова.

Этот гол стал победным. Итог матча - 1:0 в пользу хозяек поля.

Отметим, что в рамках Высшего дивизиона «Торпедо» из Ижевска провело 19 игр, потерпев 14 поражений в прошлом сезоне и четыре – во время нового первенства. Этот гол стал вторым за все это время.

В следующий раз «Торпедо» выйдет на поле 14 мая. Они сыграют в Москве против «Локомотива».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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