«Парад оркестров» пройдет в Ижевске

11 Май 17:06 2019-05-11T17:06:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Всероссийский конкурс-фестиваль духовых и эстрадно-джазовых оркестров «Парад оркестров» имени Г.И. Власова пройдет в Ижевске. Как сообщили в пресс-службе регионального Минкульта, он состоится 19 мая.

Ожидается, что на фестивале выступят более 280 музыкантов из Удмуртии, Татарстана, Кировской и Свердловской областей.

В программе:

- 16:00 - концерт сводного оркестра у Михайло-Архангельского кафедрального собора;

- 16:30 - парад оркестров по маршруту ул. Пушкинская - Центральная площадь - Удмуртская государственная филармония;

- 18:00 - гала-концерт лауреатов конкурса на сцене филармонии.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Четырехлетняя трагедия за 2 часа: как прошел концерт «Песни нашей Победы» в Ижевске?

Как болели за сборную России по хоккею на фан-зоне в Ижевске: фото

ИСТОЧНИК KP.RU