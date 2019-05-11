2019-05-11T17:06:24+03:00
Звезды

«Парад оркестров» пройдет в Ижевске

Всероссийский конкурс-фестиваль состоится 19 мая
Ольга КОНСТАНТИНОВА
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Фото: архив редакцииФото: архив редакции
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Всероссийский конкурс-фестиваль духовых и эстрадно-джазовых оркестров «Парад оркестров» имени Г.И. Власова пройдет в Ижевске. Как сообщили в пресс-службе регионального Минкульта, он состоится 19 мая.

Ожидается, что на фестивале выступят более 280 музыкантов из Удмуртии, Татарстана, Кировской и Свердловской областей.

В программе:

- 16:00 - концерт сводного оркестра у Михайло-Архангельского кафедрального собора;

- 16:30 - парад оркестров по маршруту ул. Пушкинская - Центральная площадь - Удмуртская государственная филармония;

- 18:00 - гала-концерт лауреатов конкурса на сцене филармонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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