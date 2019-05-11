«Парад оркестров» пройдет в Ижевске
Всероссийский конкурс-фестиваль духовых и эстрадно-джазовых оркестров «Парад оркестров» имени Г.И. Власова пройдет в Ижевске. Как сообщили в пресс-службе регионального Минкульта, он состоится 19 мая.
Ожидается, что на фестивале выступят более 280 музыкантов из Удмуртии, Татарстана, Кировской и Свердловской областей.
В программе:
- 16:00 - концерт сводного оркестра у Михайло-Архангельского кафедрального собора;
- 16:30 - парад оркестров по маршруту ул. Пушкинская - Центральная площадь - Удмуртская государственная филармония;
- 18:00 - гала-концерт лауреатов конкурса на сцене филармонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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