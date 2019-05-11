Паравелосипедисты из Удмуртии завоевали два золота на этапе Кубка Мира

11 Май 18:10 2019-05-11T18:10:22+03:00

12 мая они снова выйдут на старт

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Паравелосипедисты из Удмуртии Арслан Гильмудинов и Сергей Пудов одержали победу на этапе Кубка Мира. Как сообщили в группе «Центр спортивной подготовки Удмуртии. ЦСП» в соцсети «ВКонтакте», гонки прошли в итальянской Корридонии.

Арслан Гильмутдинов пришел к финишу первым в индивидуальной гонке в классе С2. Сергей Пудов стал лучшим в индивидуальной гонке в классе С4.

В следующий раз параспортсмены выйдут на старт в воскресенье, 12 мая. Состоится групповая гонка.

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ИСТОЧНИК KP.RU