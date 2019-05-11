Паравелосипедисты из Удмуртии завоевали два золота на этапе Кубка Мира
Паравелосипедисты из Удмуртии Арслан Гильмудинов и Сергей Пудов одержали победу на этапе Кубка Мира. Как сообщили в группе «Центр спортивной подготовки Удмуртии. ЦСП» в соцсети «ВКонтакте», гонки прошли в итальянской Корридонии.
Арслан Гильмутдинов пришел к финишу первым в индивидуальной гонке в классе С2. Сергей Пудов стал лучшим в индивидуальной гонке в классе С4.
В следующий раз параспортсмены выйдут на старт в воскресенье, 12 мая. Состоится групповая гонка.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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