2019-05-11T18:10:22+03:00
Спорт

Паравелосипедисты из Удмуртии завоевали два золота на этапе Кубка Мира

12 мая они снова выйдут на старт
Ольга КОНСТАНТИНОВА
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Фото: vk.com (Центр спортивной подготовки Удмуртии.ЦСП)Фото: vk.com (Центр спортивной подготовки Удмуртии.ЦСП)
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Паравелосипедисты из Удмуртии Арслан Гильмудинов и Сергей Пудов одержали победу на этапе Кубка Мира. Как сообщили в группе «Центр спортивной подготовки Удмуртии. ЦСП» в соцсети «ВКонтакте», гонки прошли в итальянской Корридонии.

Арслан Гильмутдинов пришел к финишу первым в индивидуальной гонке в классе С2. Сергей Пудов стал лучшим в индивидуальной гонке в классе С4.

В следующий раз параспортсмены выйдут на старт в воскресенье, 12 мая. Состоится групповая гонка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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