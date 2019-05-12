2019-05-12T08:16:54+03:00
Общество

Беспощадная жара: В Ижевске 12 мая температура поднимется до +32 градусов

А в будни прогнозируют небольшие дожди
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В воскресенье, 12 мая, в Ижевске будет до +32 градусов. Как сообщает Удмуртский Гидрометцентр, вместе с этим будет небольшая облачность и восточный ветер 3-8 м/с. В ГУ МЧС по республике предупреждают, что при такой жаре нужно свести физические нагрузки до минимума, надевать легкую одежду и обязательно головные уборы. Также напоминаем, что жечь костры сейчас запрещено.

А ближайшая рабочая неделя, с 13 по 17 мая, обещает быть немного дождливой, но теплой. В понедельник, 13 мая, будет малооблачно и до +31 градуса, во вторник прольет небольшой дождь и ожидается до +29 градусов. В среду слегка похолодает до +19 градусов. В четверг вновь будут дожди, а пятница будет холодной – до +17 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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