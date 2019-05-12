2019-05-12T15:16:47+03:00
Происшествия

В Ижевске ищут 38-летнего мужчину, который пропал на автомобиле

На данный момент с ним нет никакой связи
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: ПСО "Регион 18"Фото: ПСО "Регион 18"
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В субботу, 11 мая, около 20.00, ушел из дома на улице Автозаводской в Ижевске Боровков Алексей Николаевич (1980 года рождения). Как сообщается в официальной группе ПСО «Регион 18», от уехал на автомобиле «Форд» белого цвета. Государственный номер - X529TK750. Мужчина уехал в неизвестном направлении, связи с ним нет.

Приметы: рост 186 см, среднего телосложения, волосы светлые, короткие, глаза голубые. Левая рука полностью не разгибается, на локте небольшой шрам

Был одет: светло-синие джинсы, светло-синяя футболка-поло, коричневые кожаные тапочки

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, либо его автомобиля, просим незамедлительно позвонить по телефонам:

Горячая линия ООУР «ПСО РЕГИОН 18»: 8 951 195 29 71

Полиция: 02 (с мобильного 102)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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