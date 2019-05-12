Стало известно, когда откроется лодочная станция в Ижевске

12 Май 15:46 2019-05-12T15:46:49+03:00

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В 2019 году лодочная станция, которая располагается на набережной Ижевска, откроется позже, чем обычно – 6 июня. Напомним, что в прошлые года она открывала сезон уже в майские праздники, что было бы кстати, учитывая погоду сейчас.

Как говориться в официальной группе лодочной станции, из-за приказа министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии, им придется открыться после 6 июня.

- Нам запретили выпускать на воду катамараны и лодки. Соответственно и всем нам отдыхать на нашем любимом пруду. Хотя в соседних регионах Татарстан, Башкирия, Пермский край и вообще России таких ограничений нет! Интересно что большим кораблям можно, а маленьким-нет, - написано в группе.

Подобное объявление висит на кассах станции, с призывом фотографироваться и размещать снимки в социальных сетях.

Приказ №396 от 18 апреля 2019 года, о котором идет речь, утверждает сроки пользования водными объектами в Удмуртии для плавания на маломерных судах. В частности, с 6 июня по 1 ноября 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU