У пенсионера в Ижевске похитили 230 тысяч рублей
Лже-соцработники украли деньги из тайника у 87-летнего пенсионера. Они воспользовались тем, что мужчина отвлекся.
Пенсионер обнаружил пропажу через месяц. Пострадавший получил пенсию и хотел положить деньги в тайник. Но 230 тысяч рублей исчезли.
Возбуждено дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса («Кража, совершенная в крупном размере»). Сотрудники проводят мероприятия, направленные на раскрытие преступления.
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ИСТОЧНИК KP.RU