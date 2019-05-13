У пенсионера в Ижевске похитили 230 тысяч рублей

13 Май 06:11 2019-05-13T14:51:30+03:00

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Лже-соцработники украли деньги из тайника у 87-летнего пенсионера. Они воспользовались тем, что мужчина отвлекся.

Пенсионер обнаружил пропажу через месяц. Пострадавший получил пенсию и хотел положить деньги в тайник. Но 230 тысяч рублей исчезли.

Возбуждено дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса («Кража, совершенная в крупном размере»). Сотрудники проводят мероприятия, направленные на раскрытие преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU