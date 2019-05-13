2019-05-13T15:50:05+03:00
Общество

В программе «Мужское/Женское» расскажут о трагедии в Удмуртии

Расскажут о последствии страшного пожара в Сарапуле
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: vk.com/muzskoejenskoeФото: vk.com/muzskoejenskoe
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В понедельник, 13 мая, в традиционной передаче Первого канала «Мужское/Женское» (16+) расскажут о трагедии, которая произошла в Сарапуле. Это было 19 декабря 2018 года. Тогда загорелся двухэтажный деревянный дом на улице Труда. Эвакуировали шесть человек, в том числе троих детей. Вот только не успели спасти четырех жильцов и одного ребенка…

Сергей Тепляков в этом пожаре потерял супругу, мать и пасынка. Он сумел спасти троих детей, однако теперь родственники хотят лишить его родительских прав, так как уверены: именно Сергей виноват в пожаре. Так ли это? Выяснится 13 мая в 17.00 по ижевскому времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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