Водитель «Газели» в Ижевске сбил пенсионерку и, не заметив, продолжил движение

13 Май 12:10 2019-05-13T13:09:14+03:00

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В Ижевске 10 мая водитель «Газели» сбил пенсионерку. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- По улице Майская водитель «Газели», 34-летний мужчина, при движении задним ходом не заметил 91-летнюю пенсионерку и сбил ее. На видео видно, что после наезда водитель даже не понял, что сбил человека и продолжил разгрузку машины. А женщина осталась под машиной, - сообщает ведомство.

В результате ДТП пенсионерка получила травмы, сейчас она находится в больнице.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/708380" frameborder="0"></iframe> 91-летнюю пенсионерку сбила ГАЗель 18+.

ИСТОЧНИК KP.RU