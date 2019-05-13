Водитель «Газели» в Ижевске сбил пенсионерку и, не заметив, продолжил движение
В Ижевске 10 мая водитель «Газели» сбил пенсионерку. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
- По улице Майская водитель «Газели», 34-летний мужчина, при движении задним ходом не заметил 91-летнюю пенсионерку и сбил ее. На видео видно, что после наезда водитель даже не понял, что сбил человека и продолжил разгрузку машины. А женщина осталась под машиной, - сообщает ведомство.
В результате ДТП пенсионерка получила травмы, сейчас она находится в больнице.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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