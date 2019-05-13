2019-05-13T17:50:00+03:00
Общество

В Удмуртии могут открыть стационарный пост ДПС для борьбы с мусором

Не все граждане сознательно относятся к уборке отходов
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Юрий АбашевФото: Юрий Абашев
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В Удмуртии предложили открыть стационарный пост ДПС, который располагается на Як-Бодьинском тракте. Как сообщил глава региона Александр Бречалов, он поможет в борьбе с автомобилистами, которые выбрасывают мусор из окон машин. Он побывал в том районе во время прогулки на велосипеде в субботу и увидел горы мусора.

- В субботу я там на велосипеде проезжал, уму непостижимо. По всей видимости, машина останавливается и выбрасывают. И если хотя бы с десяток таких товарищей, которые так делают, поймать, по самой жесткой планке наказать и в СМИ это показать… – заявил он.

Напомним, что пост законсервировали в мае 2018 года. Основная причина - более эффективно патрулировать ситуацию на дороге с помощью автопатрулей. После этого закрыли сарапульский пост ДПС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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