На Первом канале в программе «Мужское/Женское» разбирались в истории с пожаром в Удмуртии

14 Май 08:01 2019-05-14T08:02:05+03:00

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В понедельник 13 мая на Первом канале вышла программа «Мужское/Женское» (16+). Тема программы была посвящена трагедии в Сарапуле. Там при пожаре жилого дома погибли пять человек, в том числе ребенок.

Героем программы стал Сергей Тепляков, который в пожаре потерял жену, маму и пасынка, но успел спасти из горящего дома троих дочерей, одна из которых ему не родная. Органы опеки отдали ему девочек только на пол года и теперь брат жены обвиняет Сергея в поджоге дома, и хочет лишить его родительских прав. Также он рассказал, что до трагедии Сергей избивал своего пасынка.

В течение программы ведущие пытались разобраться что же все-таки произошло в Сарапуле. На опекунство девочек претендует еще и родной дедушка старшей девочки.

Также показали условия Сергея, в которых живут девочки. Но к единому мнению, с кем же они останутся так и не удалось прийти. Возможно, у этой истории будет продолжение.

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Трагедия в Сарапуле. Мужское / Женское. Выпуск от 13.05.2019.Несколько месяцев назад новость о пожаре в городе Сарапул повергла в шок миллионы россиян. Страшный пожар, который произошел в одном из домов города, унес жизни четырех человек и оставил без крова восемь семей. Сергей Тепляков был одним из тех, кому удалось выжить в этот день. Он спас троих детей, но потерял супругу Светлану, родную маму и своего несовершеннолетнего пасынка. Однако родственники Сергея утверждают, что именно он виноват в смерти своих близких - они уверены, что он планировал жестокую расправу над собственной семьей. Теперь они хотят лишить Сергея родительских прав и забрать троих несовершеннолетних детей. В студии программы Мужское / Женское пробуют разобраться, что же на самом деле произошло в жуткой трагедии в Сарапуле, и какое будущее ждет детей, чьи родственники до сих пор не могут решить, кто должен заниматься их воспитанием.

ИСТОЧНИК KP.RU