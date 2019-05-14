2019-05-14T09:22:19+03:00
Общество

Следственный комитет России по Удмуртии проведет проверку после программы о пожаре в Сарапуле

Программу показали по Первому каналу 13 мая
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба администрации СарапулаФото: пресс-служба администрации Сарапула
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В Удмуртии следственными органами Следственного комитета России по республике будет проведена проверка после программы о пожаре в Сарапуле. Программу «Мужское/Женское» показали по Первому каналу 13 мая.

- В эфире программы рассказали о плохом исполнении своих обязанностей сотрудниками органов опеки и попечительства Удмуртии при передаче под опеку троих детей, которые пострадали во время пожара в ночь с 18 на 19 декабря 2018 года в Сарапуле. По данному факту следственным управлением организована доследственная проверка, - сообщает ведомство.

В рамках проверки будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего. При этом СУ СК России по Удмуртии было завершено расследование уголовного дела по факту пожара, причиной которого явилось неосторожное обращение с огнем.

Уголовное дело по обвинению жительницы сгоревшего дома направлено в суд и находится в стадии судебного следствия.

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- На Первом канале показали программу "Мужское/Женское", где разбирались в трагедии, которая произошла в Сарапуле (продолжение).

- В среду, 19 декабря, около четырех утра в Сарапуле произошел страшных пожар - загорелся двухэтажный деревянный дом (продолжение).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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