На территории Удмуртии установлен особый противопожарный режим

14 Май 11:03 2019-05-14T11:28:54+03:00

С начала весны в лесах республики произошло 15 пожаров

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии установили особый противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Так, по информации ГУ МЧС по республике с начала весны произошло уже 15 пожаров, площадь которых составила 22,5 га.

В связи с этим с 7 мая по 1 июня на территории всей Удмуртии установлен особый противопожарный режим, обеспечивающий пожарную безопасность в лесах. Режим предусматривает запрет на разведение костров в лесах и проведение любых пожароопасных работ.

Кроме того, сотрудниками МЧС введен усиленный режим патрулирования. Напомним, нарушение правил пожарной безопасности для граждан может обернуться штрафом в размере до пяти тысяч рублей, для должностных лиц до 50 тысяч рублей, для юридических – до миллиона рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Подробности пожара на улице Камбарская в Ижевске. Зрелище, конечно, жуткое.

- Представляете! За этот сезон произошло 130 пожаров! Какие есть штрафы выяснила «Комсомолка».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Призы за рисунки: дети из Ижевска могут выиграть конструктор, поучаствовав в новом конкурсе от «Комсомолки» и «Ижкомцентра» ! Подробнее об условиях конкурса можно узнать по ссылке.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU