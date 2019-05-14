Улицы Ижевска будут носить исторические названия
До 1 августа 2019 года улицы, которые расположены в исторической части Ижевска, получат второе имя – то, которое у них было до ноября 1918 года. Такое решение было принято на совещании в администрации города с представителями УК, сообщил зам председателя постоянной комиссии гордумы по вопросам развития территории, градостроительства, землеустройства и экологии Дмитрий Юданов.
Например, Советская - Троицкий и Плотинный переулок, Красногеройская - Коньшин проулок, Бородина - Горшечный проулок, Ленина - Бодалевский проулок, Пастухова - Пуренгов проулок, Удмуртская - Тринадцатая улица и так далее.
Фото: Дмитрий Юданов
Напомним, что об этой инициативе стало известно в ноябре 2018 года. Таким способом решили увековечить память о Гражданской войне.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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