Улицы Ижевска будут носить исторические названия

14 Май 13:55 2019-05-14T13:56:15+03:00

При этом не утратят современное наименование

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До 1 августа 2019 года улицы, которые расположены в исторической части Ижевска, получат второе имя – то, которое у них было до ноября 1918 года. Такое решение было принято на совещании в администрации города с представителями УК, сообщил зам председателя постоянной комиссии гордумы по вопросам развития территории, градостроительства, землеустройства и экологии Дмитрий Юданов.

Например, Советская - Троицкий и Плотинный переулок, Красногеройская - Коньшин проулок, Бородина - Горшечный проулок, Ленина - Бодалевский проулок, Пастухова - Пуренгов проулок, Удмуртская - Тринадцатая улица и так далее.

Фото: Дмитрий Юданов

Напомним, что об этой инициативе стало известно в ноябре 2018 года. Таким способом решили увековечить память о Гражданской войне.

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ИСТОЧНИК KP.RU