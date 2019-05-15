Две остановки на улице Ленина в Ижевске переименуют
Две остановки на улице Ленина в Ижевске получат новое название. Как сообщил депутат городской думы Дмитрий Юданов, новое наименование получат трамвайная остановка «Больница» и автобусная остановка «Поликлиника «Ижмаш».
Такое решение было принято по итогам заседания Комиссии содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц, переулков и остановочных пунктов. Там же одобрили предложение по дополнительному имени для исторических улиц города. 25 улиц получат еще одну вывеску, на которой будет указано, как она называлась до ноября 1918 года.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
18 мая в Ижевске откроется мотосезон. Обещают, что будет общегородской праздник.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»