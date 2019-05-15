2019-05-15T10:09:45+03:00
Общество

Две остановки на улице Ленина в Ижевске переименуют

Изменения будут и в наименовании улиц города
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Гугл.КартыФото: Гугл.Карты
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Две остановки на улице Ленина в Ижевске получат новое название. Как сообщил депутат городской думы Дмитрий Юданов, новое наименование получат трамвайная остановка «Больница» и автобусная остановка «Поликлиника «Ижмаш».

Такое решение было принято по итогам заседания Комиссии содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц, переулков и остановочных пунктов. Там же одобрили предложение по дополнительному имени для исторических улиц города. 25 улиц получат еще одну вывеску, на которой будет указано, как она называлась до ноября 1918 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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