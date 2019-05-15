Житель Удмуртии погиб под колесами машины в соседней республике
Житель Удмуртии погиб под колесами машины в Башкирии. Об этом сообщает портал sterlegrad.ru со ссылкой на УГИБДД МВД по Башкирии.
- 14 мая в полночь на автодороге Москва - Уфа 35-летний житель одного из районов Башкортостана, водитель машины «Тойота-Рав 4» сбил пешехода, которым оказался 36-летний житель Удмуртии, - сообщает портал.
В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия. Позже выяснилось, что он переходил дорогу в неположенном месте. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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