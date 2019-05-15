На ремонт эспланады в Ижевске потратят почти 110 миллионов рублей
В Ижевске определили подрядчика, который будет заниматься ремонтом эспланады, которая идет от Центральной площади до монумента «Дружбы народов». Как говорится в конкурсной документации, подрядчиком стала компания ООО «Дельта-строй».
Максимальная цена контракта составила 109,1 миллиона рублей. Интересно, что срок работ, который оговаривается в документации – до 31 августа 2019 года.
Напомним, что сейчас ведутся работы на Центральной площади города. Они должны завершиться к сентябрю 2019 года, когда страна будет праздновать 100-летие со дня рождения Михаила Калашникова.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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