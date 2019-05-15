На ремонт эспланады в Ижевске потратят почти 110 миллионов рублей

15 Май 12:19 2019-05-15T13:52:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске определили подрядчика, который будет заниматься ремонтом эспланады, которая идет от Центральной площади до монумента «Дружбы народов». Как говорится в конкурсной документации, подрядчиком стала компания ООО «Дельта-строй».

Максимальная цена контракта составила 109,1 миллиона рублей. Интересно, что срок работ, который оговаривается в документации – до 31 августа 2019 года.

Напомним, что сейчас ведутся работы на Центральной площади города. Они должны завершиться к сентябрю 2019 года, когда страна будет праздновать 100-летие со дня рождения Михаила Калашникова.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

- Кто это делал, тот настоящий преступник! - глава Удмуртии раскритиковал условия концессии по Камским мостам. Подробности по ссылке.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU