2019-05-15T13:52:43+03:00
Общество

На ремонт эспланады в Ижевске потратят почти 110 миллионов рублей

Определился подрядчик на работы
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

В Ижевске определили подрядчика, который будет заниматься ремонтом эспланады, которая идет от Центральной площади до монумента «Дружбы народов». Как говорится в конкурсной документации, подрядчиком стала компания ООО «Дельта-строй».

Максимальная цена контракта составила 109,1 миллиона рублей. Интересно, что срок работ, который оговаривается в документации – до 31 августа 2019 года.

Напомним, что сейчас ведутся работы на Центральной площади города. Они должны завершиться к сентябрю 2019 года, когда страна будет праздновать 100-летие со дня рождения Михаила Калашникова.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

- Кто это делал, тот настоящий преступник! - глава Удмуртии раскритиковал условия концессии по Камским мостам. Подробности по ссылке.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Удмуртии полицейские разыскали пропавших школьников
Мальчик из Ижевска сбежал после того, как его сбила машина
Чемпионка мира Алина Загитова все-таки ответит за вождение без прав
В состав юниорской сборной России по биатлону вошли три спортсмена из Удмуртии
Иван Амбражук, замминистра здравоохранения Удмуртии, покидает свой пост
В Удмуртии начали выбирать дороги, которые отремонтируют в 2020 году
Удмуртские бабушки из Бураново отравили Сергею Лазареву видеопослание перед «Евровидением»
В Ижевске пропал молодой человек
В Ижевске пройдет третий городской забег в ползунках «Карапузы, на старт!»
Выкладку бордюров на улице Ленина в Ижевске прокомментировал начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии
После проверок на выявление незаконного оборота алкоголя в Удмуртии возбудили 15 уголовных дел
В Ижевске появится улица Ламшурская
На участке набережной Ижевска планируют создать пешеходную зону