2019-05-15T13:56:33+03:00
Общество

В Ижевске планируют объединить ИжГЭТ и ИПОПАТ

Это позволить сделать транспорт максимально доступным
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Гульназ ГырдымоваФото: Гульназ Гырдымова
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В Ижевске планируют объединить две транспортные компании – ИжГЭТ (трамваи и троллейбусы) и ИПОПАТ (автобусы). Как сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов, после объединения нужно будет делать аудит маршрутной сети, который позволит рассчитать трафик и запрос на то или иное транспортное средство.

- Есть маршруты, которые не столь выгодны для перевозчиков, но там живут люди, и мы должны осуществлять перевозки. Мы предложили инвестору существенный объем инвестиций, чтобы уже в 2020 году заменить подвижной состав троллейбусов и трамваев. При этом мы не допустим вольной трактовки цен, это будет прописано в соглашении, - сообщил Александр Бречалов.

Напомним, что в марте 2019 года предложили разработать новую транспортную схему для Ижевска. Когда она будет готова?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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