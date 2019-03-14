СЕГОДНЯ 15:16 2019-03-14T15:46:29+03:00

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К декабрю 2019 года в Ижевске разработают новую транспортную схему. Без данного документа невозможно проводить аукционы на выбор подрядчика.

Как пояснил глава города Олег Бекмеметьев во время прямого эфира на радио «Комсомольская правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+), необходимость в данной схеме созрела из-за того, что старые маршруты перестали удовлетворять требования граждан.

- Например, много было нареканий на 40 маршрут автобуса. И решено было запустить, пока в тестовом режиме, новый автобус. Посмотрим, как он сможет решить проблемы, - сообщил Олег Николаевич.

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ИПОПАТ решил запустить дополнительные автобусы по маршруту №6.

С 18 февраля по маршруту №40 в Ижевске запустили дополнительные автобусы.

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ИСТОЧНИК KP.RU