Известный рэпер Oxxxymiron приехал в Удмуртию
Известный рэпер Мирон Федоров, выступающий под ником Oxxxymiron, приехал в Удмуртию. На своей странице в твиттер он выложил фотографию, на которой, предположительно, его друг держит на руках собаку.
- В Можге хорошо… - подписана фотография.
Фото: twitter.com/norimyxxxo
Не так давно Oxxxymiron устроил трип по Татарстану, объяснив это тем, что за 8 лет концертов в Казани так и не удалось посмотреть город. Он со своей девушкой из Набережных Челнов побывал не только в Казани, но в Елабуге.
Возможно, рэпер решил продолжить свое путешествие в Удмуртии.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Фигуристка Елизавета Туктамышева выложила горячие фото с отдыха.
- Какая красавица! Алина Загитова продолжает выкладывать фотографии с отдыха.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»