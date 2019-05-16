Известный рэпер Oxxxymiron приехал в Удмуртию

СЕГОДНЯ 11:31 2019-05-16T13:09:56+03:00

Не так давно он вместе со своей девушкой отправился в Казань

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Известный рэпер Мирон Федоров, выступающий под ником Oxxxymiron, приехал в Удмуртию. На своей странице в твиттер он выложил фотографию, на которой, предположительно, его друг держит на руках собаку.

- В Можге хорошо… - подписана фотография.

Фото: twitter.com/norimyxxxo

Не так давно Oxxxymiron устроил трип по Татарстану, объяснив это тем, что за 8 лет концертов в Казани так и не удалось посмотреть город. Он со своей девушкой из Набережных Челнов побывал не только в Казани, но в Елабуге.

Возможно, рэпер решил продолжить свое путешествие в Удмуртии.

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ИСТОЧНИК KP.RU