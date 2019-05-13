2019-05-13T07:13:25+03:00
Спорт

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова продолжает выкладывать горячие фотографии

Спортсменка выкладывает фото в бикини в своем Instagram
Анастасия Захарова
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Фото: Instagram Алины ЗагитовойФото: Instagram Алины Загитовой
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Каникулы Алины Загитовой продолжаются. Спортсменка и ранее выкладывала фотографии в бикини. Но теперь она порадовала фанатов еще более откровенными снимками.

Изначально Алина Загитова выложила кадры в бикини в формате сторис. Однако теперь фото есть в ее ленте.

-По многочисленным просьбам выкладываю фото из сторис в ленту. Спасибо вам за добрые слова, - написала фигуристка.

Фото: Instagram Алины Загитовой

Фото: Instagram Алины Загитовой

Фото: Instagram Алины Загитовой

Фото: Instagram Алины Загитовой

Где отдыхает Алина Загитова, неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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