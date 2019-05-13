Фигуристка из Ижевска Алина Загитова продолжает выкладывать горячие фотографии
Каникулы Алины Загитовой продолжаются. Спортсменка и ранее выкладывала фотографии в бикини. Но теперь она порадовала фанатов еще более откровенными снимками.
Изначально Алина Загитова выложила кадры в бикини в формате сторис. Однако теперь фото есть в ее ленте.
-По многочисленным просьбам выкладываю фото из сторис в ленту. Спасибо вам за добрые слова, - написала фигуристка.
Фото: Instagram Алины Загитовой
Фото: Instagram Алины Загитовой
Где отдыхает Алина Загитова, неизвестно.
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ИСТОЧНИК KP.RU