Фигуристка из Ижевска Алина Загитова продолжает выкладывать горячие фотографии

СЕГОДНЯ 07:10 2019-05-13T07:13:25+03:00

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Каникулы Алины Загитовой продолжаются. Спортсменка и ранее выкладывала фотографии в бикини. Но теперь она порадовала фанатов еще более откровенными снимками.

Изначально Алина Загитова выложила кадры в бикини в формате сторис. Однако теперь фото есть в ее ленте.

-По многочисленным просьбам выкладываю фото из сторис в ленту. Спасибо вам за добрые слова, - написала фигуристка.

Фото: Instagram Алины Загитовой

Фото: Instagram Алины Загитовой

Где отдыхает Алина Загитова, неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU