2019-05-16T15:24:40+03:00
Происшествия

В Удмуртии молодой человек скончался от удара молнии

Полиция проводит проверку
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Во вторник, 14 мая, в Завьяловском районе Удмуртии произошел несчастный случай. Как стало известно «Комсомольской правде»-Ижевск, в Новомихайловском починке скончался 22-летний молодой человек от удара молнии.

Данный факт подтвердили в пресс-службе МВД по республике. Сейчас проводится проверка.

Напомним, что первая сильная гроза в Удмуртии прошла именно 14 мая. Порывы ветра достигали 15-20 м/с. Кроме того, по сообщениям администрации Воткинского района, от удара молнии загорелось два дома. Какая погода ждет Ижевск в ближайшее время?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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