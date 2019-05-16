Когда в Ижевске закончится дождь?
Жара очень резко попрощалась с Ижевском, на смену пришли дождь и холод. Сколько дней еще будет дождь?
16 мая, в четверг, осадки ожидаются весь день, а местами даже грозы, ветер 8-13 м/с.
17 мая, в пятницу, температура днем +11…+12 градусов, ночью +6…+7 градусов, небольшой дождь.
18 мая, в субботу, станет еще холоднее - температура днем +8 градусов, ночью +3 градуса, небольшой дождь.
19 мая, в воскресенье, температура днем +8 градусов, ночью +4 градуса, в течение дня небольшой дождь.
20 мая, в понедельник, температура днем +9 градусов, ночью +2…+4 градуса.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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