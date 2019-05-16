Когда в Ижевске закончится дождь?

16 Май 10:13 2019-05-16T15:38:53+03:00

16 мая осадки будут весь день

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Жара очень резко попрощалась с Ижевском, на смену пришли дождь и холод. Сколько дней еще будет дождь?

16 мая, в четверг, осадки ожидаются весь день, а местами даже грозы, ветер 8-13 м/с.

17 мая, в пятницу, температура днем +11…+12 градусов, ночью +6…+7 градусов, небольшой дождь.

18 мая, в субботу, станет еще холоднее - температура днем +8 градусов, ночью +3 градуса, небольшой дождь.

19 мая, в воскресенье, температура днем +8 градусов, ночью +4 градуса, в течение дня небольшой дождь.

20 мая, в понедельник, температура днем +9 градусов, ночью +2…+4 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU