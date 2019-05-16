Полицейские в Ижевске задержали подозреваемых в вымогательстве денег у подростков
В Ижевске полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве денег у несовершеннолетних. Об этом сообщает УМВД России по городу.
- Были задержаны 21-летняя девушка, 19-летний молодой человек и двое 17-летних подростков. Установлено, что ребята около торговых центров под различными предлогами и с применением силы требовали у потерпевших деньги, - сообщает ведомство.
На данный момент СУ СК России по Удмуртии возбуждены уголовные дела. Двое подозреваемых находятся в изоляторе, остальные отпущены под подписку о невыезде. За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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