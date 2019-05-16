2019-05-16T17:12:15+03:00
Происшествия

Две женщины в Удмуртии погибли после аварии с поездом

Обе переходили дорогу на красный сигнал
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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За последний месяц две женщины погибли на пешеходных переходах железнодорожных переездов. Это произошло около станции Глазов в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба Кировского линейного отдела МВД на транспорте, в апреле электропоезд сбил 29-летнюю девушку, а в начале мая 57-летняя женщина попала под грузовой состав.

- Обе переходили пути на красный свет, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что ранее трагедия произошла около Сарапула. Там поезд 8 мая сбил молодого человека. Шесть дней врачи боролись за его жизнь, но не смогли спасти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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