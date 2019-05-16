Две женщины в Удмуртии погибли после аварии с поездом
За последний месяц две женщины погибли на пешеходных переходах железнодорожных переездов. Это произошло около станции Глазов в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба Кировского линейного отдела МВД на транспорте, в апреле электропоезд сбил 29-летнюю девушку, а в начале мая 57-летняя женщина попала под грузовой состав.
- Обе переходили пути на красный свет, - сообщили в пресс-службе.
Напомним, что ранее трагедия произошла около Сарапула. Там поезд 8 мая сбил молодого человека. Шесть дней врачи боролись за его жизнь, но не смогли спасти.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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