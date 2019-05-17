Два маленьких ребенка выпали из окон в Воткинске

СЕГОДНЯ 06:01 2019-05-17T06:01:38+03:00

Инциденты произошли с 11 по 14 мая

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В течение четырех дней в Воткинске из окон многоквартирных домов выпали двое малолетних детей. Об этом сообщается на сайте межмуниципального отдела МВД России «Воткинский».

Оба несчастных случая произошли в период с 11 по 14 мая.

Детей госпитализировали с травмами.

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ИСТОЧНИК KP.RU