2019-05-17T06:01:38+03:00
Происшествия

Два маленьких ребенка выпали из окон в Воткинске

Инциденты произошли с 11 по 14 мая
Ольга КОНСТАНТИНОВА
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Фото: архив редакцииФото: архив редакции
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В течение четырех дней в Воткинске из окон многоквартирных домов выпали двое малолетних детей. Об этом сообщается на сайте межмуниципального отдела МВД России «Воткинский».

Оба несчастных случая произошли в период с 11 по 14 мая.

Детей госпитализировали с травмами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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