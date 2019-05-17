Два маленьких ребенка выпали из окон в Воткинске
Инциденты произошли с 11 по 14 мая
Фото: архив редакции
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В течение четырех дней в Воткинске из окон многоквартирных домов выпали двое малолетних детей. Об этом сообщается на сайте межмуниципального отдела МВД России «Воткинский».
Оба несчастных случая произошли в период с 11 по 14 мая.
Детей госпитализировали с травмами.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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