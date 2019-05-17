2019-05-17T06:38:57+03:00
Звезды

Рэпер Oxxxymiron выбрал в Удмуртии автомобиль «по статусу»

На странице исполнителя в Instagram появилось интересное видео
Ольга КОНСТАНТИНОВА
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Фото:InstagramФото:Instagram
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Известный рэпер Мирон Федоров, выступающий под ником Oxxxymiron, выбрал в Удмуртии авто для себя. На его странице в Instagram появился комментарий под видео.

- Выбрал наконец автомобиль, подходящий мне по статусу, - написал исполнитель.

Кроме того, что рэпер покатался на квадроцикле, он успел перекусить в одном из кафе Можги и остался доволен.

Не так давно Oxxxymiron устроил трип по Татарстану, объяснив это тем, что за восемь лет концертов в Казани так и не удалось посмотреть город. Возможно, рэпер решил продолжить свое путешествие в Удмуртии.

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Oxxxymiron в Удмуртии осваивает квадроцикл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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