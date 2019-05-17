Рэпер Oxxxymiron выбрал в Удмуртии автомобиль «по статусу»
Известный рэпер Мирон Федоров, выступающий под ником Oxxxymiron, выбрал в Удмуртии авто для себя. На его странице в Instagram появился комментарий под видео.
- Выбрал наконец автомобиль, подходящий мне по статусу, - написал исполнитель.
Кроме того, что рэпер покатался на квадроцикле, он успел перекусить в одном из кафе Можги и остался доволен.
Не так давно Oxxxymiron устроил трип по Татарстану, объяснив это тем, что за восемь лет концертов в Казани так и не удалось посмотреть город. Возможно, рэпер решил продолжить свое путешествие в Удмуртии.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Известный рэпер Oxxxymiron приехал в Удмуртию
Один из зрителей шоу тренера Алины Загитовой поделился доброй историей
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
Oxxxymiron в Удмуртии осваивает квадроцикл.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Культура Ижевска»