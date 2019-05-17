«Центр развития промышленности» появится в Удмуртии
«Центр развития промышленности» планируют создать в Удмуртии. Как сообщили в пресс-службе главы и правительства региона, он заработает на базе машиностроительного кластера.
«Центр развития промышленности» будет помогать республиканским заводам и промпредприятиям участвовать в закупках на площадках крупных холдингов.
Он должен заработать с 1 июня 2019 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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