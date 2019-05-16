Монумент Славы ВДВ появится в парке «Патриот» в Ижевске

16 Май 11:56 2019-05-16T13:12:42+03:00

Это будет третий мемориальный комплекс в парке

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В Ижевске Монумент Славы ВДВ появится в парке «Патриот». 14 мая в комиссия содействия охране памятников истории и культуры, по наименованию и переименованию улиц, переулков и остановочных пунктов согласовала размещение монумента.

- На реализацию проекта требуется около трех миллионов рублей. Средства планируется собирать посредством краудфандинга (коллективное сотрудничество людей. - Прим. ред.), - рассказал председатель УРОО «Союз десантников Удмуртии» Алексей Лебедев.

По словам заместителя начальника Управления архитектуры и градостроительства Сергея Ларионова, это будет третий мемориальный комплекс, который появится в парке. Также он заметил, что монумент полностью вписывается в концептуальное решение парка.

Всего в парке планируется разместить 8 памятных мемориалов. Со стороны улицы Кирова разместятся образцы военной техники. Также в парке предусмотрена Аллея героев.

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ИСТОЧНИК KP.RU