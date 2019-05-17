После проверок на выявление незаконного оборота алкоголя в Удмуртии возбудили 15 уголовных дел
В Удмуртии сотрудниками МВД по республике проводились проверки с целью выявления и пресечения незаконного оборота спирта и алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- Всего было проведено 973 проверки (розничной сети, оптовых организаций), в ходе которых было выявлено 122 правонарушения, составлено 39 протоколов об административных правонарушениях. Также возбуждено 15 уголовных дел, - сообщает ведомство.
Из незаконного оборота изъято более 3400 литров алкоголя и спиртосодержащей продукции на общую сумму более 3 млн рублей.
Также был задержан 55-летний житель Воткинска, который подозревается в распространении алкоголя под чужим товарным знаком. В ходе обыска была изъята вся продукция известных брендов, подготовленная к сбыту.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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