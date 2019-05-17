На участке набережной Ижевска планируют создать пешеходную зону

СЕГОДНЯ 08:55 2019-05-17T13:20:00+03:00

На данный момент рассматривается вопрос о принятии нормативного акта об установке знаков

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В Ижевске на Техническом совете при Управлении благоустройства представители ГИБДД рекомендовали ограничить въезд на набережную в районе здания №3 по улице Милиционной.

На участке планируется создать пешеходную зону. Техническим советом решение было поддержано и на данный момент рассматривается вопрос о принятии нормативного акта об установке знаков.

Напомним, с 25 марта по 15 мая на период паводка был ограничен въезд на участок от улицы Милиционной до эспланады.

Кстати, на набережной Ижевска планируют запретить курить кальяны. Кстати, Александр Бречалов очень резко высказался по этому поводу.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Как прокомментировал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии запрет на плавание лодок и катамаранов на набережной Ижевска.

- Первый шаг к запрету курения кальянов на набережной Ижевска сделан.

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ИСТОЧНИК KP.RU