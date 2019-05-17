В Ижевске появится улица Ламшурская
В Ижевске появится улица Ламшурская. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Это наименование присвоят улице, расположенной на территории ДНТ «Кедровый» в Ленинском районе. По словам замначальника Управления архитектуры и градостроительства Сергея Ларионова, такое решение было принято в связи с тем, что рядом с этой улицей протекает река Ламшурка.
Напомним, Госсовет Удмуртии вышел с инициативой назвать одну из улиц Ижевска именем заслуженного жителя города.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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