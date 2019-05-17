СЕГОДНЯ 09:22 2019-05-17T09:22:53+03:00

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В Ижевске появится улица Ламшурская. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Это наименование присвоят улице, расположенной на территории ДНТ «Кедровый» в Ленинском районе. По словам замначальника Управления архитектуры и градостроительства Сергея Ларионова, такое решение было принято в связи с тем, что рядом с этой улицей протекает река Ламшурка.

Напомним, Госсовет Удмуртии вышел с инициативой назвать одну из улиц Ижевска именем заслуженного жителя города.

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ИСТОЧНИК KP.RU