В Ижевске пропал молодой человек
В Ижевске пропал 28-летний Тугачев Андрей Александрович. 26 апреля 2019 года он вышел из дома в поселке Машиностроителей, 117 и ушел в неизвестном направлении. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Регион 18».
Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, уши оттопыренные, на верхней губе слева шрам. На руке пальцы согнуты, полностью не разгибаются, косоглазие.
Был одет в синюю куртку с капюшоном, вязаную кофту, синие джинсы.
Просим всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, звонить на горячую линию ОО УР «ПСО РЕГИОН 18» (8 951-195-29-71), либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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