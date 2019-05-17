2019-05-17T13:32:58+03:00
Общество

В Ижевске пропал молодой человек

Он перестал выходить на связь 26 апреля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ПСО "Регион 18"Фото: ПСО "Регион 18"
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В Ижевске пропал 28-летний Тугачев Андрей Александрович. 26 апреля 2019 года он вышел из дома в поселке Машиностроителей, 117 и ушел в неизвестном направлении. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Регион 18».

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, уши оттопыренные, на верхней губе слева шрам. На руке пальцы согнуты, полностью не разгибаются, косоглазие.

Был одет в синюю куртку с капюшоном, вязаную кофту, синие джинсы.

Просим всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, звонить на горячую линию ОО УР «ПСО РЕГИОН 18» (8 951-195-29-71), либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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