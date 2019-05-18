В Удмуртии назначили нового руководителя УФАС
В Удмуртии назначили нового руководителя Управления антимонопольной службы России по республике. ОБ этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Евгений Капсудин занял пост главы УФАС, который ранее работал замначальника УФАС в Красноярском крае.
Евгений Капсудин сменил Михаила Маренникова, занимавшего эту должность 17 лет. В начале апреля Михаил Маренников ушел в отставку.
СПРАВКА «КП»
Капсудин Евгений Владимирович, родился в 1978 году.
Имеет высшее образование, в 2001 году окончил Красноярский государственный аграрный университет, юридический факультет, квалификация «юрист-правовед», специальность «юриспруденция».
Свою деятельность в антимонопольном органе начал в 2008 году с должности специалиста – эксперта правового отдела Красноярского УФАС России.
В 2011 году был назначен на должность начальника контрольного отдела Красноярского УФАС России.
В 2016 году занял должность заместителя руководителя Красноярского УФАС России.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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