В Удмуртии назначили нового руководителя УФАС

СЕГОДНЯ 09:35 2019-05-18T09:35:21+03:00

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В Удмуртии назначили нового руководителя Управления антимонопольной службы России по республике. ОБ этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Евгений Капсудин занял пост главы УФАС, который ранее работал замначальника УФАС в Красноярском крае.

Евгений Капсудин сменил Михаила Маренникова, занимавшего эту должность 17 лет. В начале апреля Михаил Маренников ушел в отставку.

СПРАВКА «КП»

Капсудин Евгений Владимирович, родился в 1978 году.

Имеет высшее образование, в 2001 году окончил Красноярский государственный аграрный университет, юридический факультет, квалификация «юрист-правовед», специальность «юриспруденция».

Свою деятельность в антимонопольном органе начал в 2008 году с должности специалиста – эксперта правового отдела Красноярского УФАС России.

В 2011 году был назначен на должность начальника контрольного отдела Красноярского УФАС России.

В 2016 году занял должность заместителя руководителя Красноярского УФАС России.

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ИСТОЧНИК KP.RU