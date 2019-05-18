2019-05-18T10:20:45+03:00
Происшествия

Полицейские из Удмуртии задержали двоих мужчин, которые подозреваются в угоне фуры

Машину угнали в декабре 2018 года
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Полицейские из Удмуртии задержали двоих мужчин, которые обвиняются в угоне фуры. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Автомобиль с грузом ехал через Удмуртию. На 212 км автодороги Елабуга-Пермь водитель вышел из салона, чтобы протереть фары. В этот момент остановилась легковушка, из которой вышли двое мужчин. Угрожая водителю электрошокером и газовым баллончиков, злоумышленники угнали фуру, - сообщает ведомство.

Проехав несколько километров, угонщики попал в пробку и бросили фуру на трассе. Сотрудники межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД по Удмуртии задержаны житель Волгоградской области и житель Алтайского края.

Следственным отделом возбуждено уголовно дело, теперь мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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