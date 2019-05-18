В Летнем саду им. Горького в Ижевске начал работать аттракцион «Луна»

СЕГОДНЯ 08:05 2019-05-18T08:05:45+03:00

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В Ижевске в Летнем саду им. Горького начал работать аттракцион «Луна». Об этом сообщается на официальной странице «Парков Ижевска».

- Карусель получила все необходимые сертификаты, аттракцион безопасен для гостей. В космонавты принимаем от 12 лет и 140 см ростом, - сообщается в группе.

Напомним, В Летнем саду запустился еще новый аттракцион! Когда и за сколько можно будет на нем покататься читайте по ссылке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- «Комсомолка» съездила к нашим бабушкам в гости спустя 7 лет после оглушительного успеха на конкурсе и узнала, как теперь живет коллектив.

- 19 мая в Ижевске перекроют несколько улиц.

ИСТОЧНИК KP.RU