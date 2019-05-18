В Летнем саду им. Горького в Ижевске начал работать аттракцион «Луна»
В Ижевске в Летнем саду им. Горького начал работать аттракцион «Луна». Об этом сообщается на официальной странице «Парков Ижевска».
- Карусель получила все необходимые сертификаты, аттракцион безопасен для гостей. В космонавты принимаем от 12 лет и 140 см ростом, - сообщается в группе.
Напомним, В Летнем саду запустился еще новый аттракцион! Когда и за сколько можно будет на нем покататься читайте по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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