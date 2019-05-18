Водитель грузовика попал в ДТП на трассе Удмуртии

СЕГОДНЯ 13:42 2019-05-18T13:42:13+03:00

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В Удмуртии на втором километре автодороги «Алнаши-Варзи Ятчи-Абышево» водитель грузовика не справился с управлением. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 62-летний водитель «КАМАЗа» с полуприцепом не справился с управлением и перевернулся, оказавшись в кювете, - сообщает ведомство.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался в больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU