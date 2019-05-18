2019-05-18T13:11:22+03:00
Общество

Роскомнадзор сообщил о результатах проверки больницы Ижевска, где выбросили медкарты

Нарушения выявлены в области персональных данных
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Архив редакцииФото: Архив редакции
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Специалисты Роскомнадзора по результатам проверки факта распространения персональных данных амбулаторных больных городской больницы №3. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

- При перевозке медкарт на утилизацию они выпали на проезжую часть, что могло дать доступ к персональным данным третьим лицам, - сообщает ведомство.

По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении. Должностным лицам больницы направлено требование о принятии мер по недопущению подобных ситуаций.

Виновным в халатности при перевозке медкарт указано на недопустимость нахождения документов в открытом доступе.

Напомним, что 4 апреля в Ленинском районе Ижевска нашли около сотни карт, которые валялись около пешеходной дорожки, недалеко от 3 городской больницы (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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