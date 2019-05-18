Роскомнадзор сообщил о результатах проверки больницы Ижевска, где выбросили медкарты
Специалисты Роскомнадзора по результатам проверки факта распространения персональных данных амбулаторных больных городской больницы №3. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.
- При перевозке медкарт на утилизацию они выпали на проезжую часть, что могло дать доступ к персональным данным третьим лицам, - сообщает ведомство.
По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении. Должностным лицам больницы направлено требование о принятии мер по недопущению подобных ситуаций.
Виновным в халатности при перевозке медкарт указано на недопустимость нахождения документов в открытом доступе.
Напомним, что 4 апреля в Ленинском районе Ижевска нашли около сотни карт, которые валялись около пешеходной дорожки, недалеко от 3 городской больницы (подробности).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Минздрав Удмуртии прокомментировал ситуацию с выброшенными медкартами.
- Историей с выброшенными медицинскими картами заинтересовались следователи.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Ко Дню Рождения: 17 интересных фактов о чемпионке мира из Ижевска Алине Загитовой.
- Движение до набережной в Ижевске ограничено.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»