2019-05-19T14:16:12+03:00
Общество

Обновленный детский зоопарк открылся в Ижевске

Питомцев можно гладить и кормить
Анастасия Захарова
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Фото: пресс-служба зоопаркаФото: пресс-служба зоопарка
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В зоопарке Ижевска теперь можно зайти в контактный детский зоопарк. С животными можно фотографироваться, кормить их и гладить.

В детском зоопарке можно посмотреть на козлят, овечек, кроликов и кур. Детский зоопарк работает по выходным и праздникам с 12:00 до 14:00. С июня график работы увеличат на час. Стоимость билета - 100 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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