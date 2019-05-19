Обновленный детский зоопарк открылся в Ижевске

19 Май 14:16 2019-05-19T14:16:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В зоопарке Ижевска теперь можно зайти в контактный детский зоопарк. С животными можно фотографироваться, кормить их и гладить.

В детском зоопарке можно посмотреть на козлят, овечек, кроликов и кур. Детский зоопарк работает по выходным и праздникам с 12:00 до 14:00. С июня график работы увеличат на час. Стоимость билета - 100 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мандрилы, пингвины и фламинго: зоопарк Ижевска выпустил летних обитателей

В зоопарке Ижевска на свет появился милейший козленок

Зоопарк Удмуртии будет работать дольше

ИСТОЧНИК KP.RU