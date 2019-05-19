Обновленный детский зоопарк открылся в Ижевске
Питомцев можно гладить и кормить
Фото: пресс-служба зоопарка
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В зоопарке Ижевска теперь можно зайти в контактный детский зоопарк. С животными можно фотографироваться, кормить их и гладить.
В детском зоопарке можно посмотреть на козлят, овечек, кроликов и кур. Детский зоопарк работает по выходным и праздникам с 12:00 до 14:00. С июня график работы увеличат на час. Стоимость билета - 100 рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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