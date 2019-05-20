Около 30 спортсменов приняли участие в этапе Кубка России по скейтбордингу в Ижевске

СЕГОДНЯ 06:39 2019-05-20T06:39:22+03:00

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В Ижевске 18 мая, на новой площадке «Сети парк» прошли соревнования по скейтбордингу. Результаты сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.

На соревнования заявились более 30 участников из Екатеринбурга, Москвы, Перми, Чебоксар, Уфы, Казани, Минска и, конечно же Ижевска. Удмуртию представляли 10 спортсменов, трое из них вышли в полуфинал, но не попали в пятерку лучших.

Первое место занял спортсмен из сборной России Егор Кальдиков, серебро завоевал Вадим Романцев, третье место у Валерия Доганадзе, четвертое и пятое места поделили Егор Бахтов и Роман Тарасов.

- Это молодежная визитная карточка Ижевска. Здорово, что здесь появилась такая площадка и Ижевск попал в эту волну с новой олимпийской дисциплиной, которая интересна молодежи. И которая впервые будет в олимпиаде. Теперь у ребят из Ижевска есть хорошие шансы отобраться в соборную России. Этот уникальный спортивный кластер даст Ижевску новую спортивную волну, - сказала вице-президент Федерации скейтбординга России Ирина Неуймина.

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ИСТОЧНИК KP.RU