Парад духовых и джазовых оркестров прошел в Ижевске
19 мая в Ижевск приехали духовые и джазовые оркестры. Они поучастаствовали в фестивале имени Власова. Утром у музыкантов был конкурс. Потом оркестры радовали зрителей около Свято-Михайловского собора. А вечером по Пушкинской прошел парад из восьми оркестров. Каждый исполнял свою мелодию. Музыканты прошли от Центральной площади до Филармонии. Как это было - смотрите в нашем фоторепортаже.
Оркестр школы №52Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Оркестр УвыФото: Сергей ГРАЧЕВ
Оркестр ГлазоваФото: Сергей ГРАЧЕВ
Оркестр ИжевскаФото: Сергей ГРАЧЕВ
каждый оркестр исполнил свою мелодиюФото: Сергей ГРАЧЕВ
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