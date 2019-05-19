2019-05-19T16:47:37+03:00
Звезды

Парад духовых и джазовых оркестров прошел в Ижевске

Оркестры приехали в Удмуртию в рамках Всероссийского фестиваля
Анастасия Захарова
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ради праздника перекрыли улицу Пушкинскуюради праздника перекрыли улицу ПушкинскуюФото: Сергей ГРАЧЕВ

19 мая в Ижевск приехали духовые и джазовые оркестры. Они поучастаствовали в фестивале имени Власова. Утром у музыкантов был конкурс. Потом оркестры радовали зрителей около Свято-Михайловского собора. А вечером по Пушкинской прошел парад из восьми оркестров. Каждый исполнял свою мелодию. Музыканты прошли от Центральной площади до Филармонии. Как это было - смотрите в нашем фоторепортаже.

Оркестр школы №52 Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Оркестр школы №52Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Оркестр Увы Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Оркестр УвыФото: Сергей ГРАЧЕВ

Оркестр Глазова Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Оркестр ГлазоваФото: Сергей ГРАЧЕВ

Оркестр Ижевска Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Оркестр ИжевскаФото: Сергей ГРАЧЕВ

каждый оркестр исполнил свою мелодию Фото: Сергей ГРАЧЕВ

каждый оркестр исполнил свою мелодиюФото: Сергей ГРАЧЕВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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